DELFI VIDEO | Lumisel Pirita velotrekil 28 tunniga 1501 ringi pedaalinud ultrarattur: „Esimese nelja tunniga on kõik mõtted mõeldud, päriselt ka!“

Miks just 500 km ja miks just aasta lõpus? Pööraseid väljakutseid, mis koonduvad nimetuse alla „Rapha Festive 500“, on tehtud üle maailma teisigi. Idee seisneb vahemikus 24.-31. detsember just nii pika distantsi sõitmises. Enamasti tehakse seda 8 päevaga, kuid leidub neidki kangeid mehi ja naisi, kes teevad väljakutse ära n-ö „ühe jutiga“.