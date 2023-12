Venemaa asepeaminister astus Putini kaitseks välja ja nõuab ROK-i presidendiga kohtumist: see asi tuleb selgeks teha

Putin pälvis ROK-ilt kõrge tunnustuse 2001. aastal. Pärast Ukraina sõja algust otsustas ROK, et agressorriikide sportlastel esialgu rahvusvahelistele võistlustele asja pole. Lisaks võeti Venemaa riigipealt ära talle määratud olümpiaorden.

Aja jooksul on ROK-i seisukoht (valge)venelaste osas leevenenud. Detsembri alguses teatas rahvusvaheline olümpiakomitee, et nende silmis on mõlema riigi sportlased tuleva aasta Pariisi olümpiale oodatud. Küll aga peavad nad võistlema neutraalsete sportlastena.