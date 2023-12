Soome ralliäss kommenteeris Rovanperä kirgi kütnud otsust: ma ei mõista seda 100%, aga saan aru põhjustest selle taga

Suninen sai tänavu Hyundai tiimis hooaja teises pooles võimaluse kolmandas Rally1 autos, mida jagas koos vanameistri Dani Sordoga. Uuel aastal tal Hyundai esindusrivis kohta ei jagunud.

Suninen rääkis hiljuti Delfi videokõnes, et osaleb ilmselt tuleval hooajal WRC2 arvestuses. Mõistagi pole ta lootusi kaotanud veel ka kõrgeimal tasemel võistelda.

„Pean saama sõita nii palju kui võimalik, et end spordiala sees hoida,“ jutustas soomlane. „Usun, et varsti ootab ees sõitjate vahetus ja noorematele tehakse ruumi. Tippsõitjad jäävad natuke vanaks ja see on variant peale saamiseks. Tiimi ei saa ma veel kinnitada, aga eesmärk on teha (tuleval aastal) peaaegu WRC2 täishooaeg, mis tähendab seitset etappi.“

Kas Sunineni võib näha võistlemas tuleval aastal ka Rally Estonial, mis üle mitme aasta kuulub EM-sarja? „Ilmselt mitte. Oleneb sellest, mida tiim tahab. See võiks olla väga hea ettevalmistusralli mõneks teiseks kiireks ralliks,“ arutles soomlane. „Kui me selle kalendrisse mahutame, võib see olla hea ettevalmistus Läti ja Poolaga sarnasteks rallideks, et saada häid kilomeetreid. Ka tulevikuks oleks see hea, sest (Rally Estonia) tuleb kalendrisse tagasi. See on üks parimaid rallisid.“ Nimelt teatasid Rally Estonia korraldajad novembris, et 2025. aastal on Eesti autoralli MM-sarja kalendris tagasi.

Mõistab Rovanperä otsust

WRC sarja keerulisest seisust on lõppenud aastal aina enam räägitud.. Tippsõitjaid vähe, tiime vähe, üldsuse huvi on laias maailmas langemas... Mis on Sunineni silmis suurimateks valukohtadeks?