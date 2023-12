DELFI VIDEO | Kregor Hermet: jooksime ringi nagu peata kanad

Kalevi võitu 14 punkti, viie lauapalli ja kahe resultatiivse sööduga panustanud Kregor Hermet tõdes kohtumise järel, et võistkonna kaitse oli läbisõiduhoov, eriti esimesel poolajal.

„Põhimõtteliselt kõik ebaõnnestus. Meie kaitse hakkab survest. See tähendab, et peame panema surve ründelauda ja mängijad kiiresti üles leidma. Seda me ei teinud. Jooksime ringi nagu peata kanad ja keegi ei teadnud, kus ja keda võtma peab,“ tunnistas Hermet.