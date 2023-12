Autoralli Eesti meistrivõistlustel on järgmisel aastal eraldi punktiarvestus juhtidele ja kaardilugejatele

„Rõõm on tõdeda, et jätkub koostöö autoralli Eesti meistrivõistluste peatoetaja Terminaliga. Sportliku poole pealt on kindlasti väljakutse Soome etapi lisandumine, et kuidas see kõik esimesel korral õnnestub. Võru rallil on uus korraldaja, kes korraldas sel aastal edukalt rahvaralli ja soovib 2024. korraldada Eesti meistrivõistluste etapi. Rally Estonia raames sõidetakse ka sel korral Eesti meistrivõistluste etapp, kus stardis ka veoautod. Lõplik info nii Soome etapi, kui ka Rally Estonia osas on selgumas lähiajal,“ sõnas Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.