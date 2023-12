Venemaa tippujuja boikoteerib Pariisi olümpiat. „Ma ei soovi olla must lammas“

„Praeguste tingimuste juures on see minu jaoks vastuvõetamatu,“ ütles Kolesnikov AFP-le ja lisas: „Unistus olümpiakullast püsib, kuid seda mitte järgmisel aastal. Ma ei ole kurb, et ei lähe Pariisi.“

Juulis 50 meetri seliliujumise maailmarekordinumbrid 23,55-ni viinud venelane jätkas: „Ma ei soovi olla teiste sportlaste seas must lammas. Kasutan aega, et parandada vormi ja purustada järgmisi maailmarekordeid. Kõrgetasemeliste võistluste arv on Venemaal märgatavalt kasvanud. Poisid on kodustel võistlustel püstitanud uusi rekordeid... Ja mina ka.“