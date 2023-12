Konkurendid värisevad. Djokovic: olen kindel, et Nadali eesmärk on võita suure slämmi turniir

„Soovin alati, et Nadal mängiks oma parimal tasemel,“ tunnistas 36-aastane Djokovic. „Ta ei ole selline mängija, kes naaseb tuurile lihtsalt selleks, et seal olla. Ta tahab võita tiitleid ja olla parim. Sellepärast ta on see, kes ta on: spordiala legend. Olen kindel, et tema treeningud ja ettevalmistus on eesmärgiga võita suure slämmi turniir.“