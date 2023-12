AASTA MEESSPORTLANE | Kümnevõistluse maailma tippu tõusnud Karel Tilga väärinuks medalit

Delfi sporditoimetuse hinnangul on aasta meessportlane kümnevõistleja Karel Tilga . Võimalik, et valik tugineb rohkem emotsioonidel ja vähem kuivadel faktidel, sest samaväärne tulemus – olümpiaala MM-võistluste 4. koht on ette näidata ka kahevõistlejal Kristjan Ilvesel .

Miks langes valik Tilga kasuks? Pukast pärit Tilga on seni püsinud omapärases seisus. Tõsisemad spordisõbrad on alati teadnud, et selline mees on olemas ja temalt võib ühel hetkel oodata vägevat tulemust, ent juba aastaid igapäevaselt USA-s õppinud ja harjutanud mehe tegemistest polnud üldsusel väga selget ülevaadet.