TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo püüab Eesti-Läti liigas järjekordset võitu

Kalev/Cramo on seni Eesti-Läti liiga põhiturniiril peetud 14 kohtumisest kaotanud vaid ühe. See juhtus 25. novembril Riias, kus 72:103 jäädi alla Prometeile. 6. jaanuaril kohtuvad Kalev/Cramo ja Prometei uuesti, sedapuhku Tallinnas Unibet Arenal. Pealtvaatajatele on selles mängus pilet tasuta.