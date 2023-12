TIPPHETKED | Tugev kolmas veerandaeg tõi Kalev/Cramole Eesti-Läti liigas järjekordse võidu

Kohtumise avaveerand kulges tihendas punkt-punkti heitluses ning kuulus numbritega 21:20 Läti Ülikoolile. Sarnases taktis kohtumine jätkus teisel neljandiku esimestel minutitel. Poolajapausi eel said aga kalevlased mängu paremini jooksma. Parimal juhul 8-punktiliseks kasvatatud eduseis kahanes poolajaks neljale ning valitsev Eesti meisterklubi juhtis 52:48.

Tallinna klubi jätkab 14 võidu ja ühe kaotusega Eesti-Läti liiga tipus. Läti Ülikool on kolme võidu ja 15 kaotusega 16 meeskonna konkurentsis eelviimane.

Kalev/Cramo on seni Eesti-Läti liiga põhiturniiril peetud 14 kohtumisest kaotanud vaid ühe. See juhtus 25. novembril Riias, kus 72:103 jäädi alla Prometeile. 6. jaanuaril kohtuvad Kalev/Cramo ja Prometei uuesti, sedapuhku Tallinnas Unibet Arenal. Pealtvaatajatele on selles mängus pilet tasuta.