DELFI VIDEO JA FOTOD | Jäisel Pirita velodroomil 500 km pikkust sõitu alustanud ratturid: magamine on ülehinnatud

500 kilomeetrit on plaanis läbida ühe korraga, poole katsumuse ajal soojale asemele magama sättimise peale pole nad mõelnud. „Paneme tuimalt otse ja teeme nii palju, kui tuleb. Eks magamine on ülehinnatud,“ märkis Nikolaevski.

Meeste sõnul üritavad nad lisaks enda proovile panemisele tähelepanu tõmmata ka Pirita velotreki täbarale seisule. „Eesti meistrivõistlused trekisõidus teha Soomes on natuke naljakas. Siit trekilt on mõned medalid tulnud ja mõni on isegi olümpia võitnud. Soov oli näidata, et siia oleks vaja ka natuke panustada,“ rääkis Nikolaevski.