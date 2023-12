Sel nädalal toimuma pidanud Eesti laskesuusatamise meistrivõistlused jäävad ära

Alaliidu spordidirektor Kauri Kõiv ütles Õhtulehele , et tegemist pole viimase hetke otsusega, vaid nii sai kokku lepitud juba oktoobri keskpaigas treenerite sügiskoosolekul.

Põhjus on selles, et osa sportlasi, näiteks Tuuli Tomingas ja Susan Külm otsustasid jõulude ja aastavahetuse perioodiks jääda treenima Kesk-Euroopasse. „Seega otsustasime, et kui kõiki kõvemaid pole kohal, siis ei ole Eesti meistritiitlil väga palju kaalu,“ rääkis Kõiv.