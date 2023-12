VIDEOKÕNE | Kertu Laak naiskonna sündmusterohkest aastast: väga tore oli näha, et inimesed ka peale kaotuseid kirjutasid ja toetasid

„Meie koondisega varem midagi konkreetset - kus saame karika kätte võtta - võitnud polnud. See oli väga äge kogemus ja aitas meil enesekindluse poole pealt kindlasti EM-ile vastu minna,“ jutustas Laak, kes pärast kodumaal veedetud jõulupühi teisipäeval Poola koduklubi juurde naases.

Diagonaalründaja mängib esimest hooaega Poola kõrgliigas Bielsko-Biała BKS Bostiki ridades, kus kerkis kiirelt põhitegijate sekka. Koduklubi hoiab tugevas liigas neljandat kohta, Laak on seni toonud keskmiselt üle 16 punkti mängus.

Laak elab igapäevaselt Bielsko-Biala linnakeses, mis asub Lõuna-Poolas, Tšehhi ja Slovakkia piiri ääres. „Kui Poola tulin, siis paljud küsisid, kas lähen autoga. Kui elaksin Põhja-Poolas, siis täitsa mõtleksin sellele, aga siia sõidab ikkagi 24 tundi,“ rääkis eestlanna. „See on linn, kus hakkavad mäed pihta ja on paar suusakeskust lähedal. Slovakkias olen juba käinud paar korda. Tšehhi pole veel jõudnud, aga kindlasti tahaksin, kui vaba aega tekib. Seni on graafik olnud üsna tihe.“