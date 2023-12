Thierry Neuville käis välja idee, kuidas WRC taas populaarseks teha

„Praegune formaat kestab liiga kaua, nagu olen juba ammu öelnud. Ja see on probleem, sest keegi ei jälgi rallit neli päeva. Suurem osa rallisid võiksid olla lühikesed, kus katsed on reedel ja laupäeval. Reede hommikul võiks olla testikatse, päris katsed algaksid keskpäeval. Kruusakatsetega võiks lõpetada kell 20 ja asfaldikatsetega ehk isegi kell 22-23. Laupäev oleks samuti pikk ja lõppeks õhtul,“ rääkis Neuville portaalile Autosport.