Selgusid aasta naissportlase nominendid. Kas peale jääb kettagolf, ujumine või vehklemine?

Aasta naissportlane 2023 nominendid on:

Eestis on aasta sportlasi valitud 92 aastat, esimest korda anti aasta naissportlase tiitel välja 1967. aastal kui selle võitis kergejõustiklane Laine Erik. 2022. aastal valiti aasta naissportlaseks freestyle-suusataja Kelly Sildaru. Kõige rohkem Eesti aasta sportlase tiitleid on pälvinud Erika Salumäe, kes on vahemikus 1983 kuni 1996 valitud Eesti parimaks koguni üheksal korral.