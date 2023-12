FOTO | Slovakkia laskesuusataja sai ilusal kuupäeval emaks. „Meie jõuluime!“

Lapse isa ja Paulina abikaasa on endine Slovakkia käija, 2004., 2008. ja 2012. aasta olümpial osalenud Miloš Batovsky.

31-aastane Fialkova on käinud samuti kolmel olümpial - parimaks tulemuseks talimängudelt on tal 2018. aasta Pyeongchangi olümpia individuaalsõidu viies koht. Laskesuusatamise MK-sarjas võistles Fialkova viimati 2021/22 hooajal, saades üldarvestuses 49. koha. MK-etappidel on ta karjääri jooksul poodiumile jõudnud kaheksal korral.