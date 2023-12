Käsipallikoondis osaleb neljapäeval algaval Balti mere turniiril

„Arvestades, et meil toimub samal ajal ka noortekoondise kogunemine, siis kartsin tegelikult, et koosseisuga tuleb isegi rohkem probleeme. Pühade tõttu ja muudel põhjustel on küll mõned äraütlejad, nagu Aleksander Timmo ja Rasmus Ots, kuid õnneks saime siiski korraliku meeskonna kokku. Eks aasta lõpp on keeruline aeg, kuid see tähendab, et ka koondise piiri peal olevad mängijad saavad võimaluse end näidata,“ alustas koondise peatreener Martin Noodla koosseisule peale vaatamisega.