Ukraina tipptennisist: kui mu riigi võimud otsustavad olümpiat boikoteerida, toetan ma seda

Küsimusele, kuidas ta ROK-i otsusele agressorriikide sportlased eritingimustel olümpiale lubada reageeris, vastas Tsurenko: „Ma ei nõustu sellega. Leian, et see on šokeeriv ja täiesti põhjendamatu. Võin juba praegu öelda, et need saavad olema kõige kurvemad olümpiad, mida ma mäletan. Ma ei saa nautida spordivõistlust, kui inimesed mu riigis surevad ning poliitikud arvavad, et selles pole midagi halba, kui agressorriigi sportlased oma riiki rahvusvahelisel areenil reklaamivad.“