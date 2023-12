AASTA PALLIMÄNGUTIIM | Kalev/Cramo näitas korraga nii maksimumi võtmise oskust kui ka Eesti klubikorvpalli haprust

Jah, jutt on sellest samast tugevuselt neljandast, FIBA Europe Cupist, mis kahvatub teiste kõrval üsna selgelt. Eelkõige korralduse poolest, loomulikult on ka konkurents lahjem. Aga millegipärast on Eesti klubidel raske isegi Europe Cupi alagrupiturniirile pääseda või isegi kvalifikatsioonis osalemisele mõelda. Rääkimata kaugele jõudmisest. Kalev/Cramo tegi selle ära, lükates kõrvale mitu oluliselt suurema eelarvega vastast.