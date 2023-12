ROK-i president Bach: oleme ukrainlastega olnud pretsendeditult solidaarsed, meie otsus ei muuda sõja käiku Venemaale soodsas suunas

„Miks peaks Ukraina oma sportlasi Venemaa invasiooni eest Ukrainasse karistama ja neilt olümpiaunistuse ära võtma?“ küsis Bach Saksamaa ajalehes Welt am Sonntag 22. detsembril ilmunud intervjuus (ingliskeelne tõlge Yahoost, vahendab Inside The Games).

„Ukraina kõikide nõudmiste täitmata jätmine ei tee meist sõja toetajaid, eriti arvestades, et me oleme alates sõja algusest olnud Ukraina sportlastega pretsedenditult solidaarsed.“

Bach lisas, et ROK-i otsus ei muuda sõja käiku Ukrainas Venemaale soodsas suunas. Ta rõhutas veelkord, et Venemaa ja Valgevene sportlased võivad Pariisis võistelda vaid neutraalsete sportlastena ilma igasuguste riigi sümboliteta. Nad ei tohi olla avalikult sõda toetanud ega omada sidemeid Vene sõjaväega ega muude julgeolekuasutustega.

Ajaleht osutas, et ROK-i otsust on kritiseerinud nii ukrainlased kui ka venelased ise, kes kardavad, et nende parimad sportlased nimetatud kriteeriumite tõttu mängudelt eemale jäävad. Vastates kriitikale mõlemast leerist, ütles Bach: „See tähendab, et me oleme ilmselgelt leidnud hea tasakaalu.“