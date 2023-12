Mark Lajal on peagi algavaks hooajaks valmis: aasta lõpuks on eesmärk olla maailma top 100 mängija

Lajalil on seljataga karjääri edukaim aasta. Hooaega maailma 403. numbrina alustanud Lajal tõusis edetabelis vägevalt ja on praegu ATP 206. number. Eduka aasta sisse jäid nii esimene ATP Challengeri turniiri võit USA-s Little Rockis, ATP turniiri debüüt Belgias Antwerpenis kui ka suure slämmi debüüt US Openil.