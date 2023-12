Latvala sõnul tegi Rovanperä ootamatu otsuse juba ammu: alguses olin üllatunud

„Kalle on sõitja, kes ei jahi kindlasti kümmet MM-tiitlit. Saan aru, miks motivatsioon võib ära kaduda. Kui oled juba kaks MM-tiitlit võitnud, hakkad mõtlema, mis sinu eesmärgid on ja mis sind elus edasi viib. 2024. aastal tahab Kalle sõita nii rallit, driftida kui ka püüda elus muid asju. Loodan, et 2025. aastaks on Kallel entusiam tagasi,“ selgitas tiimijuht.