VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: Kuidas suhtuvad Tänak ja Neuville tiimikäskudesse? Kuidas vastab Jaan kettagolfikogukonna kriitikale?

- Aivar Pohlak põhjendas, miks otsustati jätkata Thomas Häberliga: „Tahame ikkagi aru saada, mis on see Häberli maksimum, kas me oleme selle juba kätte saanud või on siit midagi tulemas.“ Ja veel oma sõjateemaliste valikute kohta: „Kriisiolukordades on ülioluline jälgida alusdokumente ja meie alusdokument on olümpiaharta, mis ütleb väga selgelt ära, et sport ei tegele poliitikaga.“ Kuidas kõike seda kommenteerida?