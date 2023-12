Sporditähed astuvad presidendi tahtele vastu

Kõrgõzstani president Sadõr Džaparov tuli mõttele, et nende 1992. aastast kehtinud lippu oleks vaja kohendada ja detsembris suruti muudatus parlamendi häältega läbi. Värvilahendus ja üldine disain jäi samaks, aga päikesekiired on nüüdsest sirged, mitte lainelised.

Džaparov põhjendas lipu muutmist asjaoluga, et vana lipp ei meenuta päikest, vaid päikeselille. Päikeselill viitab tema sõnul Kõrgõzstani kultuuris inimesele, kes on nõus raha nimel oma veendumustest loobuma.

Kuigi Kõrgõzstani parlament kinnitas, et kõik riigi esindajad on kohustatud kasutama uut lippu, ei kavatse mitmed tipptasemel sportlased seda teha.

„Minul on vana lipp ja mul pole mingit kavatsust uut hankida,“ vahendas portaal Inside The Games kahekordse kreeka-rooma maadluse maailmameistri Žolaman Šaršenbekovi sõnu. „Jätkan võistlemist ainult vana lipu all.“

Sarnaseid vaateid väljendas ka kikkpoksi maailmameister Dastan Šaršejev. „Nagu 99 protsenti Kõrgõzstani inimestest, ei tunnista ma uut lippu. Olen vana lipu all võistelnud 19-aastasest saati ja minu jaoks on see suur au. Meie lipp on meie ajalugu ja meie tulevik. Ma ei näe mingit põhjust seda muuta,“ sõnas ta.