VIDEO | Läbi aegade parim viskaja oli jõuludel taas liimist lahti

Warriorsi resultatiivseim oli 22 punktiga Andrew Wiggins, nende liider Stephen Curry piirdus 18 punktiga, tabades väljakult 21 viskest vaid 7. Jõulumängudes ongi Curry tavaliselt enda kohta kehvasti esinenud, sest kümnes 25. detsembril peetud kohtumises on ta 32-protsendilise visketabavuse juures visanud 15,6 punkti. Läbi aegade parimaks viskajaks peetava Curry kogu karjääri keskmine punktinäit on põhihooajal 24,7.

Celtics on idakonverentsis ja kogu NBA-s parima võiduprotsendiga, neil on 23 võitu ja 6 kaotust. Järgneb 22 võidu ja 8 kaotusega Milwaukee Bucks, kes kaotas võõrsil New York Knicksile 122:129. Läänekonverentsi liider Minnesota Timberwolves (22-6) jõulude ajal ei mänginud, teine on Nuggets (22-10).