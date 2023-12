Pohlak selgitas, miks EJL-i selged sõnumid Venemaa-küsimuses viibisid. „Meie alusdokument on olümpiaharta“

„Meie kui jalgpalliorganisatsiooni kohus on jälgida neid põhimõtteid, mis meie jalgpallikogukonnas toimivad ja rõhutada neid. Muuhulgas ma pean silmas, et kriisiolukordades on ülioluline jälgida alusdokumente ja meie alusdokument on olümpiaharta, mis ütleb väga selgelt ära, et sport ei tegele poliitikaga,“ ütles Pohlak ERR-ile.

„Ma olen selline põhimõttekindel inimene ja minu jaoks on sellised asjad väga selgelt paigas. Kui spordi alusdokumendid ütlevad nii, siis ma pean nende järgi käituma ja see, et siis oma isiklikud valikud või hoiakud või poliitilised seisukohad, need peaksid tulema nii hilja, kui nad on võimalikud, aga ma mõistan, et tänapäeva hästi jõuliselt polariseerunud ühiskonnas see viib selleni, et nendest sinu põhimõttelistest organisatsiooni juhina esitatud seisukohtadest kujundatakse sinu isiklik kuvand, nagu ka nendes olukordades läks.“