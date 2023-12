Läti korvpalliäss ebaõnnestunud EM-ist: mind häirisid jutud minu pummeldamisest ja hotellitoa segipeksmisest

Patuoinas Biedrins tõdeb nüüd, et spordidirektori jutt oli jama. „See polnud kindlasti nii, et me EM-i ajal pidutsesime. Mäletan, et olime väga keskendunud ja ei teinud midagi korvpallivälist. Ma tõesti ei tea, miks see kooslus platsil ei toiminud. Ühel hetkel tõepoolest Kristaps Valters leidis, et me peaksime laskma ennast lõdvemaks, aga EM-i tulemustel polnud mingit side pidutsemisega. Selleks polnud isegi võimalust,“ rääkis lõunanaabrite korvpallikuulsus sealses meedias nüüd.