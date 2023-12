„Sul peaks olema häbi!“ Sotsiaalmeediasse jõulupuu pildi postitanud Mo Salah ajas moslemid marru

Liverpooli jalgpallimeeskonna täht Mohamed Salah postitas Instagrami pildi kuusepuust ning soovis oma jälgijatele ilusat jõuluaega. „Jõulud on aeg, kui pered saavad kokku ja tähistavad. Lähis-Idas toimub julm sõda, eriti palju surma ja hävitustööd on Gaza sektoris, mistõttu sel aastal on meie südamed täis kurbust ning jagame valu koos oma lähedase kaotanud inimestega. Palun ärge unustage neid ja ärme harju selle kannatamisega. Häid jõule,“ kirjutas 31-aastane Salah, kes on maailma üks kuulsamaid moslemiusulisi sportlasi.