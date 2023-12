Kalle Rovanperä tehtud jõulukink tõmbas isal Harril pisara silma

„Minu jaoks oli see paras üllatus ja ütlesin Kallele, et ta hankis endale ilusa auto. Ta vastas mulle, et ei-ei, see masin on kink mulle. Teate, mul läksid silmad märjaks. Embasin Kallet, tal on tõesti suur süda. Ma ei uskunud seda. Rääkisime sellest autost sama päeva hommikul. Kuidas ta selle kätte sai?“ jätkas 57-aastane Harri.