Latvala avaldas, mitu värsket Toyota Yaris Rally2 masinat stardib Montes

Viimastel hooaegadel on Rally2 arvestust valitsenud Škoda, ent Toyota loodab sellesse ülemvõimu lüüa mõrad. Sel aastal on meeskond ehitanud ja testinud oma uut Rally2 autot, millega seni on mõõtu võetud Jaapanis toimuvatel väiksematel rallidel. Ent esimese tõsise pildi saab masinast ette Monte Carlo MM-etapil.

Rally2 klassis on konkurents tihe, sest seal võistlesid niigi Škoda, Hyundai, Fordi ja Citroeni autod. Nüüd üritab Toyota mitmed piloodid meelitada enda masinatesse. „Ideaalis suudaksime valmis ehitada viis autot, aga ma ei usu, et viis autot stardib. Minu hinnangul näeme Montes võistlemas kolme või nelja meie autot,“ ütles Latvala portaalile rallit.fi.

Toyota ei lähe Rally2 arvestuses võistlema oma tehasemeeskonnaga, vaid masinad antakse eratiimide käsutusse. Seni on kindel vaid see, et uue Yarisega on Monte Carlos lähtes prantslasest vanameister Bryan Bouffier.

Kuulujuttude tasemel on Toyotadesse istutatud teisigi mehi. Üsna kindel näib olevat seegi, et masinaga on lähtes hispaanlane Jan Solans. Viimastel kuudel on masinat aktiivselt testinud ka noor Soome talent Sami Pajari.

Latvala neid kuulujutte ei soostunud kommenteerima. „Oleme soovinud saada andmeid ja tagasiside erinevatelt juhtidelt. See annab meile arendustööks hea pinnase,“ märkis soomlane. „Nüüd oleme jõudnud punkti, kus esimene võistlus on lähedal ja peame olema Montes valmis. Kuid tagasiside on seni väga positiivne ja peame olema rahul.“

Monte Carlo ralliks registreerimise lõpptähtaeg oli eelmisel nädalal, ent avalikuks saab see alles jaanuaris. Lähte saab võistlus 25. jaanuaril.