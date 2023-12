Red Bulli pealiku sõnul sai MM-sarja teine mees Perez viimase võimaluse

Kuigi eelmisel aastal sahistati Perezi võimalikust vallandamisest, siis sõitja jätkab ka uuel hooajal Red Bullis. Ent tema töökoht ripub siiski juuksekarva otsas. „Checo teab, et eelkõige peavad paranema tema esitused kvalifikatsioonis. Meie eesmärk on see, et meeskonna kahe masina tulemused oleksid üksteisele võimalikult lähedale,“ selgitas Horner väljaandele Autosport antud intervjuus.

Horneri väitel läksid 33-aastasel piloodil asjad aia taha juba ajasõitudes. „Lõppeks on asi Checo enesekindluses, et ta suudaks värsketest rehvidest ühe kiire ringiga pigistada välja maksimumi. Ta saab ka ise aru, et see on tema jaoks järgmisel hooajal ülioluline,“ jätkas alates 2021. aastast tiimi juhtiv britt.