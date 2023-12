Aastaid autoralli MM-sarjas tiitlite nimel suuri summasid kulutanud Hyundai on seni kätte saanud ainult kaks võistkondlikku trofeed. Esikoht saavutati 2019. ja 2020. aastal. 2024. aastal on Hyundail suurepärane võimalus aga võita ka esimene individuaalne meistritiitel. Lisaks on head võimalused korrata 2019. ja 2020. aasta võistkondlikku edu. Miks?