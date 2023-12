Driftisõitja Oliver Randalu saavutas Tais toimunud D1 Grand Prix mõlemal etapil kuuenda koha

„Võistlusnädalavahetus siin Taimaal on olnud põnev ja pingeline. Võistlusauto oli oodatult kõige suurem väljakutse, kuid mitte ainult parempoolse rooli tõttu. Tegelikult oli meil ka päris palju tehnilisi rikkeid. Näiteks pühapäevasel etapil süttis Nissani tagaosa põlema. Tänu kiirele reageerimisele suudeti suurem kahju ära hoida ning saime edukalt sõita võistluspäeva lõpuni. Olen tänulik kogu tiimile, kes sellel võistlusnädalavahetusel pingutasid koos minuga. Muidugi olen tänulik Singham Drift Team’ile ja eelkõige Thanupatile, et nad meid siia kutsusid. Tulevik näitab, kuid usun, et oleme järgmisel aastal siin tagasi. Tänan kõiki fänne, kes kaasa elasid – seda toetust oli väga hästi näha ülekannete juures ja sotsiaalmeedias,“ sõnas Randalu võistluse järel.