Klopiga kokku põrganud Liverpooli kaitsja murdis rangluu

Liverpooli jaoks on Tsimikase vigastus tõsine probleem, kuna trauma tõttu on juba väljas Andy Robertson. Vasakkaitsja positsioonil Liverpooli esimeseks valikuks olev Robertson vigastas õlga Šotimaa koondise eest mängides.

Nüüd peab vasakkaitsja positsiooni täitma tavapärane keskkaitsja Joe Gomez. Seda rolli on täitnud ka ääreründaja Luis Diaz, kuid tema on hädas põlvemurega. Euroopa liigas ja liigakarikas on seda rolli täitnud ka 18-aastane Luke Chambers.