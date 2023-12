VIDEO | Vastu posti põrganud Mauro Icardi põhjustas Türgi jalgpallis järjekordse skandaali

„Ainult enda heaolu eest seisvad jõud jätkavad Türgi jalgpalliliigas tulemustega manipuleerimist,“ teatas matši järel Galatasaray sotsiaalmeedias. „Meil on 26 kaamerat ja VAR, kuid keegi ei näe midagi. Inimesed, kes tõid Türgi jalgpalli sellisesse punkti, peavad häbenema.“

Fenerbahce teatas seepeale, et Galatasaray soovib end lihtsalt ohvrina näidata. Fenerbahce kapteni Edin Džeko sõnul oli käitusid Galatasaray ja sotsiaalmeedias enda sinist silma demonstreerinud Icardi lihtsalt haletsusväärselt.

Türgi kõrgliigas on 17. vooru järel Fenerbahce 44 punktiga liidriks. Galatasaray on teine samuti 44 punktiga, kuid konkurendile jäädakse alla kehvema väravate vahe tõttu. Kolmas on Trabzonspor 30 punktiga.