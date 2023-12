Hyundai boss Tänakust ja Neuville’ist: võivad tulla tiimikorraldused

„Hooaja alguses on mõlemal (Tänakul ja Neuville’il) võrdsed võimalused. Meeskonna kolmas auto on selgelt toetavas rollis,“ teatas Abiteboul.

„Tahaksin mõelda, et see on positiivne probleem. Parema meelega oman kahte head sõitjat ja tegelen tagajärgedega, mitte ei oma ühte, kes peab võitlema kahe vastu,“ sõnas Hyundai boss. „Lõppenud hooajal pidime mitmel juhul korraga võitlema nii Kalle (Rovanperä), (Sebastien) Ogier’ga ja (Elfyn) Evansiga. Kohati oli see väga keeruline ülesanne.“