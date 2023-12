VIDEO | Kuus roiet murdnud olümpiamedalist elas üle õõvastava kukkumise

Nüüd on selgunud Castellet´ õnnetuse tõsidus. Hispaanlanna murdis kuus roiet ja kahjustas kopsu. Lumelaudur kommenteeris toimunut ka sotsiaalmeedias.

Hispaanlanna tundis heameelt, et kukkumise tagajärjed polnud hullemad. „Õnneks olen ühes tükis. Viimased paar kuud on olnud rasked. Hooaeg algas tugeva koormusega mu kehale ja pideva võitlusega selle nimel, et püsida terve. Nüüd mul pole muud valikut, kui võtta aeg maha ja hoolitseda oma keha ja iseenda eest,“ kirjutas Castellet.