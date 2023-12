KUULA | „Pallist pallita“. Pisarad Sportland Arenal ja ajalugu Tartumaal: 2023 jalgpallihooaja kokkuvõte

Pikk ja sündmusterohke jalgpallihooaeg on selleks aastaks seljatatud. Võidud, kaotused, üllatuslikud klubivahetused, ajaloolised medalivõidud ja karjääri lõpetamised - see hooaeg tõi meile kõike. Seekord on saates külas jalgpalliajakirjanik Laura Jaansen, kellega koos me lõppenud hooaega kokku võtame.

Aasta algas kohe Saku Sportingu pommuudisega, mis sillutas tee pöörasele hooajale. Klubiga liitusid kogenud koondislased, Kethy Õunpuu ja Kristina Bannikova, klubist lahkus esiväravavaht Keiti Kruusmann. Õunpuu uudise teeb märkimisväärseks fakt, et viimased 14 aastat esindas ta FC Flora naiskonda ning lisaks sellele on tegu koondise rekordinternationaaliga. Klubivahetus, mis üllataks isegi kõige jalgpallikaugemat inimest. Uus hingamine tõi Sportingule ka loodetud edu, kui naiste karikavõistluste poolfinaalis alistati tiitlikaitsja FC Flora seisuga 2:1. See tulemus tagas neile sooja koha finaalis, aga seal nad ei peatunud. Juunikuus A. Le Coq Arenal toimunud dramaatilises karikafinaalis võideti Tartu Tammeka naiskonda 1:0 ja sellega sai Eesti naiste jalgpall omale uue karikavõitja.

Miks oli oluline mainida Keiti Kruusmanni? Sportingust lahkumise järel liitus ta Tartu Tammekaga. Naiskonnaga, kes 2023 aasta lõpuks tegi Tartumaal ajalugu võites esimene medal jalgpalli kõrgliigas. Eduka hooaja järel lahkus ametist aga naiskonna peatreener, Sirje Kapper. Mis saab Tammeka naiskonnast uuel hooajal ja millega tegeleb Kapper edasi, seda kõike me saates ka arutasime.