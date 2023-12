Inglismaa jalgpallilegend kritiseeris kriisis Manchester Unitedit ja peatreenerit. „See on väga piinlik“

Manu on viimasest seitsmest kohtumisest kõigi sarjade peale teeninud vaid ühe võidu, kui kuuendal detsembril alistati Old Traffordil 2:1 Londoni Chelsea. Nukra seeria sisse jäävad nii 0:3 allajäämine Bournmouthi vastu, mannetu 0:1 kaotus Newcastle´is, ilmetu 3:3 viik Galatasarayga ja veelgi nutusem 0:0 mäng Liverpooliga.

„See on Manu jaoks väga piinlik. Sel hooajal on nad löönud 18 väravat, vähem on löönud ainult Sheffield United (Inglismaa kõrgliiga viimane meeskond - toim). Erik Ten Hagi sõnul tuleb plaanist kinni pidada, aga mul pole õrna aimugi, mis see plaan on. Midagi on väga valesti,“ oli Shearer otsekohene.