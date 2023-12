Poksiõhtu Saudi Araabias: Anthony Joshua võitis, Deontay Wilder sai šokk-kaotuse

38-aastane Wilder astus ringi, kroon peas. Teda tutvustati tema uue hüüdnime „Dr Sleep“ järgi. BBC vahendab, et vastasest rohkem pani ta magama hoopis publiku. Enim oli Wilder hädas kaheksandas raundis, kui 31-aastane Parker ta tugeva löögiga köitesse taaruma pani. Parker jätkas rünnakut ning Wilderi päästis raundi lõpukell.

Saudidest korraldajad on juba järgmiseks aastaks maha hõiganud Joshua-Wilderi omavahelise matši. Kuigi lepingut pole sõlmitud, arvatakse see matš teoks saavat millalgi 2024. aasta alguses.

„Kuulsin, et Deontay kaotas. Mis siis? Ta tuleb tagasi. Võiksin Deontay kõige selle pärast, mis ta mu kohta öelnud on, tükkideks rebida, aga ma olen sellest praegu üle,“ vahendab Joshua sõnu BBC Sport. „Sa võid tagasi tulla. Kui ta tahab, tuleb ta tagasi. Olen kindel, et kõik tahavad meie matši näha.“