Mart Poomi kunagine klubikaaslane Jens Lehmann sai naabri garaaži mootorsaega lõhkumise eest kohtult krõbeda trahvi

Kohtunik Tanja Walter ütles, et Lehmann on „järjekindlalt väitnud end olevat kohtusüsteemi ohver“, kuid „ta ei ole ohver, vaid kurjategija“, kes esitas oma kaitseks kohtus „metsikuid lugusid,“ vahendab Goal.com.

Pärast seda, kui Lehmann oli kohtus öelnud, et oli vaid kokkusattumus, et tal garaaži sisenedes mootorsaag kaasas oli ning et ta on sattunud ebaõiglase laimu ohvriks, ütles kohtunik: „Ainus, kes on käitunud tema mainet kahjustaval viisil, on kostja ise.“