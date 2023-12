Konontšuki leivaisa seljatas Euroliiga klubi, Riismaa sats mängis viimase viie minutiga maha 21-punktilise edu

Konontšuki koduklubi Granada sõitis Hispaania meistrisarjas laupäeval külla Euroliiga meeskonnale Valencia. Kuigi külalised kaotasid avaveerandi 18:20, siis edasi said nad mängu kenasti käima. Poolajapausiks oli Granada peal 37:35 ning otsustava veerandi eel olid nad ees 60:49. Kuigi Valencia vähendas viimasel kümnel minutil jõudsalt vahet, siis sai Granada väärt 81:75 võidu.

Hooaja esimesest üheksast mängust vaid ühe võitnud Granada on viimastel nädalatel saanud hoo üles ja viimasest kuuest matšist on nad võitnud neli, mistap on nad tõusnud 18 satsi konkurentsis 14. tabelireale.