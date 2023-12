Suurmeistriga viiki mänginud 8-aastane Londoni koolitüdruk tegi male ajalugu

555 osalejaga turniiril oli Bodhana asetatud 73-ndana. Kiir- ja välkmale turniiril osales ka mitmeid juba rahvusvahelisel tasandil edu nautinud maletajaid.

Teiste seas alistas Bodhana Inglismaalt pärit rahvusvahelise meistri staatusega Lorin D’Costa (39). Kahekordse Rumeenia meistri ja suurmeistri staatuses oleva Vladislav Nevednitšiga (54) mängis ta viimases voorus viiki, millega temast sai noorim mängija, kes võistlusmängus on suurmeistri vastu kaotust vältinud.

Inglismaa maleföderatsiooni esimees Dominic Lawson nimetas Loode-Londonist pärit koolitüdruku saavutust erakordseks, kuid mitte üllatavaks, kuna Bodhana on male fenomen.

Bodhana isa Sivanandan Velayutham rääkis BBC raadiole, et ta tütar sattus male juurde 5-aastaselt koroonapandeemia ajal, kui ta leidis isa sõbra antud kotist malelaua ja nupud.

„Ta üritab oma parimat. Sel turniiril tuli tal see välja. Ta jõudis male juurde juhuslikult. Ta oli sellest huvitatud, seega ma hakkasin teda vedama mööda Inglise maleföderatsiooni inimesi ja muid inimesi, kes Inglismaal malet mängivad ja toetavad. Nad olid väga sõbralikud ja toetavad,“ rääkis isa.

Küsimusele, kas ta läks turniirile vastu võidumõtetega, vastas Bodhana ise: „Ma annan alati endast parima, et kõik turniirid ja mängud võita. Vahel see õnnestub ja vahel mitte.“

Lawson lisas: „See on 8-aastase jaoks erakordne saavutus ja kindlasti midagi, mida me pole selles riigis varem näinud. Tal on märkimisväärselt küps mängustiil - strateegiline ja kannatlik.“