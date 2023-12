DELFI VIDEO | Pärnu Sadama tagamees Robert Valge seljavõidu järel: äkki nüüd on suurem pinge maas!

Eelnevad seitse järjestikust mängu kaotanud Pärnu Sadam sai laupäeval lustida, sest meeskond sopsas lausa 17 kaugviset ning kohtumine oli sisuliselt tehtud juba esimese veerandajaga. Sealjuures on just kaugvisked olnud suvepealinlaste üks peamine kirstunael.

„Ma arvan, et vastane pakkus täna rohkem ja saime kergemaid viskekohti kui muidu. Muidugi saame igas mängus kohti, aga ma ei teagi, mis põhjusel need täna sisse läksid. Äkki nüüd on suurem pinge maas. Me ikkagi oskame visata!“ lausus ta matši järel.