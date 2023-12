KOGU TÕDE NÄDALA MÄNGUST | Pärnu purustas mitu tänavuse Paf liiga hooaja rekordit, Kalev/Snabb vajus veelgi sügavamasse auku

Pärnu võitis poolaja 54:29, kolmandal veerandil kasvas vahe juba 30-punktiliseks ja neljandal oli vahe üle 40 silma. Lõpuks lõpetas Pärnu kaotusteseeria vägeva 104:62 võiduga. „Üpriski masendav seeria oli,“ tõdes matši järel võõrustajate tagamees Robert Valge. „Mul on väga hea meel, et saime [võidu] kätte. Vahet pole, kelle vastu see tuli. Kui viskad sisse, siis on oluliselt lõbusam mängida. Tunne oli küll selline, et kõik panid oma visked sisse.“