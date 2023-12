Venemaa suusataja ülistas riigipead: idioodid arvavad, et mina ja Putin oleme heidikud

Stepanovast on saanud üks kuulsaimaid sportlasi, kes regulaarselt meedias ja sotsiaalmeedias Vladimir Putinit kiidab. Samal ajal on ta väljendanud arusaamatust, miks venelasi võistlustel starti ei lubata.

„Vihkajad püüavad meile jätkuvalt vaid halba soovida, aga neid jääb järjest vähemaks,“ alustas suusataja. „Vaid idioodid arvavad, et mina ja Putin oleme heidikud. Kuidas ma saaksin naaberriikidele seletada, et maailm ei keerle Imatra või Lillehammeri ümber?.“

Kiidusõnu said Stepanovalt ka Venemaale uksed avanud riigid.

„Kes veel mõelda oskab, võib mõelda sellele, kuidas Putinit Abu Dhabis ja Riyadhis vastu võeti. See on tulevik. Skandinaavia kaugemad piirkonnad on kaasaegsest ühiskonnast maha jäänud,“ lisas ta.