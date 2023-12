Eesti spordi kümme suurimat skandaali. Saatuslik õhtusöök, jäine epeekolmik, Kanepi otsus ja vaieldamatu esikoht

10. Laskesuusakoondis lagunes laiali

Kas Eesti laskesuusatajad vajavad ühtset koondist? Sõltub tulemustest. Tuuli Tominga ja treener Indrek Tobrelutsu koostöö on toonud järjepideva arengu ja näidanud, et nende koostööd pole mõtet lõhkuda.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon ei kippunudki uut peatreenerit valides Tobrelutsu, Tominga ja Susan Külma mängumaale ning lootsiks toodud austerlane Stefan Lindinger teadis, et kõiki sportlasi ta juhendama ei hakka. Aga vaevalt oskas Lindinger aimata, et suve lõpuks jäävad kogenumatest sportlastest tema käe alla vaid Kristo Siimer ja Regina Ermits.

„Üks asi on väga tähtis: olen peatreener, olen võistkonnamängija ja tahan, et kõik oleksid ühel lainel. See on tingimus, et oleksin motiveeritud siin töötama,“ rääkis Lindinger maikuus pärast ametisse asumist.