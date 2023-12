Kõrvakiilu-sarjas võiduka debüüdi teinud Merlis Muusikus: andmisrõõm on suurem, aga ka vastuvõtjana võid saada mõnusa adrenaliinilaksu

„Andsin ennast üles selle aasta veebruari lõpus - märtsi alguses. Läks kuu aega mööda, kui nad minuga ise esimest korda ühendust võtsid ja ütlesid, et neil on mingi huvi olemas. Mulle saadeti ankeet, mille pidin ära täitma. Kui selle tagasi saatsin, oli mõnda aega jälle vaikus. Juuni alguses - juuli keskpaigas hakkasid nad rohkem huvi üles näitama, tegid veel natuke taustakontrolli, saatsid veel ankeete... Septembris tuli vastus, et nüüd on minek ja anti mulle kuupäevad,“ rääkis Muusikus telefonitsi Delfile.