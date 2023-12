VIDEOKÕNE | Jõulude ajal New Yorgi melu uudistav Anna Gret Asi: kui kossus läheb hästi, on endal ka hea tuju

Tartust pärit Asi on Oklahoma State’i ülikoolis tõusnud oma võistkonna liidrite sekka. 11 mänguga on ta keskmiselt visanud 13,3 punkti ja andnud 3,8 korvisöötu ning ka ülikooli käekäigu üle ei saa kurta - kirjas on 7 võitu ja 4 kaotust.