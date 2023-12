Endine Flora peatreener Jürgen Henn: klubis tehti suurpuhastus ja kellelgi meeskonnas polnud hea tunne

Jürgen Hennil võttis aja maha pärast keerukat hooaega ning käis äsja Tenerifel puhkamas, mis on ühtlasi välja kujunenud ka kogu Eesti jalgpallipere puhkamispaigaks. Vaadates aga tagasi sellele turbulentsele hooaja lõpule, oli Hennil juba varem sisetunne, et see aasta tuleb teistmoodi. „Ma ütlesin meie väravavahtide treenerile, et see lõpp tuleb kuidagi imelik. Ei osanud mõelda, et nii palju asju kuidagi kokku jookseb,“ rääkis ta.

Henni sõnul oli tegu täiesti isikliku otsusega peatreeneri kohalt ära tulla ning kuna suvel oli varasemast rohkem stressi, siis tundus, et õige aeg on käes. „Ma tean, kuidas jalgpallis asjad käivad ja palju see nõuab. Olin valmis, et ühel hetkel saab jõud otsa. Protsess õnnestus ehitada nii, et see kestis pikemalt, kui ma olin oodanud.“

Põhjus seisnes siiski ka eriarvamustes juhtkonna ja Henni vahel. „Meeskonnajuhtidel on oma nägemus, mul on oma soovid, aga ma olen aru saanud, et mul ei ole nii suurt sõnaõigust seal,“ sõnas ta. Lisaks tõi ta välja selle hooaja lõpetamise, mis nii meeskonnale kui ka talle just head tunnet ei tekitanud. „Lõpp läks aia taha. Nüüd tehakse suurpuhastus ja kellelgi meeskonnast polnud head tunnet.“

FC Flora jalgpalliklubi peatreenerina jõudis Henn väga kaugele ning põhjust uhkust tunda on küllaga. Nimelt on Henn ainus treener, kes on suutnud klubi viia Eurosarja. „Muidugi oli see teine tunne, kogu teekond oli ühtepidi valus, aga karastas meid ning valmistas ette selle jaoks, mis meid alagrupis ees ootas ja kuidas oli vaja mängida. Valusad kaotused tegid meid tugevaks,“ lausus ta.

Nüüdseks on käed löödud Eesti koondisega, kus ta alustab peagi abitreenerina. Henni sõnul tunneb Eesti koondise meeskond end ühtehoidvana ning tema missiooniks on saada platsile hea energia, mis muudaks kogu mängupilti. „Paljud asjad hakkavad emotsionaalsest tasandist pihta. Midagi on seal kinni ning on vaja liikuma saada. Kuna ma veel sees ei ole, siis on raske öelda,“ tõdes ta.